Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Facebook Live-Chat zum Thema Einbruchschutz

Südhessen (ots)

Zum "Tag des Einbruchschutzes" bietet die Polizei Südhessen am Sonntag einen speziellem Facebook Live-Chat an. Zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr können Interessierte einem Fachberater der Polizeilichen Beratungsstelle auf der Facebookseite des Polizeipräsidiums Südhessen zu den verschiedenen Aspekten des Einbruchschutzes Fragen stellen.

Am Sonntag (25.10.) wird dazu ein extra Beitrag veröffentlicht, unter der Haus- oder Wohnungsbewohner ihre Fragen in den Kommentaren verfassen können. Die Facebook Seite ist unter folgendem Link zu erreichen: https://www.facebook.com/PolizeiSuedhessen/

Alternativ finden Interessierte unsere Fachberater in den nächsten Tagen auch an mehreren Info-Ständen in Südhessen. Die polizeiliche Beratungsstelle machen wie folgt Station:

Mittwoch, 21.10.2020, 15.00-19.00 Uhr Bensheim, OBI-Baumarkt, Berliner Ring 100

Montag, 26.10.2020, 15.00-18.00 Uhr Michelstadt, REWE-Markt, Walther-Rathenau-Allee 24

Mittwoch, 28.10.2020, 15.00-18.00 Uhr Darmstadt, Bauhaus-Parkplatz, Otto-Röhm-Straße 50

Donnerstag, 29.10.2020, 15.00-18.00 Uhr Rüsselsheim-Bauschheim, Globus-Markt, Am Steinmarkt 1

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell