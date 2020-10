Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Nach Wechselgeld gefragt und Beute gemacht

Wer kann Hinweise geben?

Nauheim (ots)

Nachdem ein Unbekannter am Montagmittag (19.10.), gegen 11.49 Uhr, in der Bahnhofstraße eine 81-Jährige nach Wechselgeld fragte und im Anschluss Scheingeld erbeutete, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, sprach der unbekannte Mann die lebensältere Dame auf der Straße an und fragte nach Wechselgeld für ein Telefonat. Gerade als die Dame in ihrer Geldbörse nach Münzgeld suchte, um die 2 Euro des Mannes zu wechseln, lenkte er sie durch ein geschicktes Gespräch ab. Später bemerkte die 81-Jährige das Fehlen ihres Scheingelds in Höhe von 150 Euro.

Der Unbekannte soll circa 1,75 Meter groß gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. Sein Alter wurde auf 35 bis 40 Jahre geschätzt. Sein Erscheinungsbild wurde als Südländisch beschrieben.

Zeugen oder Anwohner, die die Tat mitbekommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei vor dem Gedlwechseltrick warnen und folgende Hinweise geben:

Seien sie aufmerksam und halten Sie Abstand zu Personen, die versuchen in die Nähe Ihres Portemonnaies zu kommen. Drehen Sie sich von der Person weg, wenn Sie nach Wechselgeld suchen. Es ist nicht unhöflich genauer zu fragen, wozu das Wechselgeld benötigt wird. Sollte Ihnen die Situation verdächtig vorkommen, machen Sie auf sich aufmerksam, binden Sie andere Passanten mit ein und benachrichtigen Sie die Polizei.

