Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Biblis: LKW-Anhänger im Baustellenbereich L3261/Berliner Straße beschädigt/Zeugen gesucht

Biblis (ots)

Am Montag (19.10.) in der Zeit von 06:30 h bis 13:30 h beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen LKW-Anhänger im Baustellenbereich der L3261. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der unbekannte Fahrzeugführer die Berliner Straße in Richtung Kraftwerk und touchierte im Kreuzungsbereich mit der L3261 den LKW-Anhänger, der dort im Bereich der Baustelle ordnungsgemäß abgestellt war. Der hintere Teil des Anhänger-Aufbaus und die Plane wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

