Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht am Marktplatz, Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

Ein 84jähriger Groß-Gerauer stellte am 19.10.20 um 09:30 Uhr seinen Renault auf dem Parkplatz Am Marktplatz in Groß-Gerau ab. Als er nach einer halben Stunde zurückkehrte stellte er eine massive Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Die hintere Tür auf der Fahrerseite war eingedrückt und die linke Fahrzeugseite war verzogen. Der Schaden wird auf über 3000,- geschätzt. Dem Schadensbild nach zu urteilen, beschädigte der Unfallverursacher den Renault beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter 06152 - 175 0 bei der Polizei Groß-Gerau zu melden.

