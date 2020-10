Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim-Beerfurth: Kriminelle nutzen gestohlene Leiter

Tankstelle und Fahrschule im Visier von Einbrechern

Reichelsheim (ots)

Die Tür zum Getränkelager einer Tankstelle in der Siegfriedstraße, Bundesstraße 38, wurde zwischen Samstagabend (17.10), 22 Uhr und Sonntag (18.10), 6 Uhr von Kriminelle gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Lager schnappten sich die Täter eine Leiter, um über das Dach zum Nachbargebäude, eine Fahrschule, klettern zu können. Über ein aufgebrochenes Fenster stiegen sie in die Räume der Fahrschule ein, die nahezu komplett durchwühlt wurde. Mit vier Laptops samt Equipment, mehreren Getränkeflaschen und der Handkasse suchten die Täter das Weite. Der Gesamtschaden wird auf über 3000 Euro geschätzt. Die Taten wurden am Sonntagmorgen (18.10) von Mitarbeitern der Tankstelle entdeckt und der Polizei gemeldet.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) führt die Ermittlungen weiter und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06062 / 9530 entgegen.

