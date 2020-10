Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Königstädten: Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim-Königstädten (ots)

Am Wochenende (16.-18.10.) rückten mehrere Fahrzeuge in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

So wurden in der Waldgartenstraße ein schwarzer Mercedes und in der Lise-Meitner-Straße ein grauer Renault angegangen. Bei dem Mercedes, der in einem Parkhaus abgestellt war, schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein und entwendeten unter anderem persönliche Ausweisdokumente. Hierbei entstand insgesamt ein Schaden von circa 1600 Euro.

Der graue Renault wurde in der Nacht zum Samstag (18.10.) vor einem dortigen Restaurant abgestellt. Am nächsten Morgen fiel der Halterin die eingeschlagene Scheibe auf. Ob etwas entwendet wurde, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der 06142/696-0 entgegen.

