Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Autoradio und Navi aus Skoda gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Ein roter Skoda, abgestellt auf dem Trainingsbad-Parkplatz in der Heinrich-Fuhr-Straße, war in der Zeit zwischen Mittwoch (14.10.) und Samstag (17.10.) in das Visier von Kriminellen geraten. Am Samstagnachmittag waren die Spuren der Unbekannten entdeckt und die Polizei informiert worden. Die Täter hatten sich im Tatzeitraum gewaltsam Zugang zu dem Innenraum verschafft, um dort das Radio sowie das fest installierte Navigationsgerät zu entwenden. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Der verursachte Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell