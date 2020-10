Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau

Reinheim: Schwarzer Audi von Firmengelände entwendet und mit Unfallschäden wieder aufgefunden

Zeugen gesucht

Groß-Bieberau / Reinheim (ots)

Am Freitag (16.10.) hatten es noch unbekannte Täter auf einen schwarzen Audi Avant auf einem Gelände "Am Schaubacher Berg" abgesehen. Gegen 20 Uhr verschafften sich die Kriminellen Zugang zu dem Firmengelände und dem dort abgestellten Auto. Mit dem Wagen machten sich die Diebe in zunächst unbekannte Richtung auf und davon. Wenige Stunden später, gegen 22.45 Uhr, wurde das gestohlene Fahrzeug im benachbarten Ort Reinheim, "Am Schwimmbad", mit erheblichen Unfallspuren sowie abgerissenen Kennzeichen wieder aufgefunden. Der Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere Tausend Euro betragen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (k21/22) hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern oder einem möglichen Unfallgeschehen geben können. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Beamten zu erreichen.

