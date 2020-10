Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Zwei junge Männer weiterhin vermisst

Wer kann Hinweise geben? (Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4737310)

Birkenau (ots)

Seit Sonntagmittag (18.10) werden der 19-jährige Henri Hahn und der 18-jährige Nico Schäfer, beide aus Birkenau, vermisst. Beide jungen Männer hatten sich zuvor mit Freunden zum Zelten in einem Waldgebiet bei Birkenau, in der Nähe des Skilifts Schnorrenbach, aufgehalten. Unfangreiche Suchmaßnahmen unter Einbindung von Rettungshunden, Rettungsdiensten und dem THW, Suchmannschaften der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren und der Einsatz eines Polizeihubschraubers, führten bislang nicht zum Auffinden der beiden Personen. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass sich beide Männer in einer hilflosen Lage befinden und dringend ärztliche Hilfe benötigen.

Henri Hahn ist 198 cm groß, schmal, hat braune Augen und dunkelblonde, gelockte lange Haare. Wahrscheinlich trägt er eine schwarze Daunenjacke mit der Aufschrift "Northface", und eine schwarz-weiß-karierte Kappe der Marke "Carhartt".

Nico Schäfer ist 180 cm groß, hat hat kurze braune Haare und trägt ist Bartträger. Er soll mit einem dunkelblauen Sweatshirt und einer schwarzen Jogginghose bekleidet sein.

Wer Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der 06252/706-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Matthias Brosch, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

