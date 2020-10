Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit verletzter Person und kurzzeitiger Straßensperrung

64572 Büttelborn (ots)

Am 17.10.20, gegen 23:25 Uhr, nutzte ein Pkw-Fahrer die L 3303 aus Fahrtrichtung Büttelborn, in Richtung Griesheim. Kurz nach dem Ortsausgang Büttelborn wich der Fahrer einem auf der Straße stehenden Tier aus. In der angrenzenden Grünfläche überschlug der sich der Wagen mehrfach und blieb liegen. Am Pkw entstand Totalschaden und der Fahrer kam vorsorglich leichtverletzt in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe am Pkw beträgt etwa 3000,- EUR. Zur Unfallaufnahme wurde die L 3303 für etwa 20 Minuten total gesperrt werden. Ein Abschleppwagen, nebst Kran, war nötig, um das Fzg. aus der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu bergen. Die Freiwillige Feuerwehr Büttelborn und ein Rettungswagen waren für Rettungsmassnahmen auch vor Ort.

