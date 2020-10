Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Garage durch Explosion zerstört ++Nachtragsmeldung++

Zwingenberg (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Freitagabend (16.10.) vermutlich zu einer Gasexplosion in einer Garage in der Straße "Im Alten Graben". Die direkt an ein Wohnhaus angebaute Garage wurde durch die Explosion komplett zerstört. Zwei Bewohner des an die Garage angebauten Wohnhauses und ein PKW-Fahrer, welcher zum Zeitpunkt der Explosion zufällig an dem Grundstück vorbeifuhr, wurden durch den Vorfall leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt. Durch die Detonation wurden weitere Wohnhäuser und auch geparkte Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt, sodass aktuell nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden sein könnte. Ermittlungen zu der Ursache der Explosion können frühestens im Laufe des heutigen Samstages (17.10) durch das Fachkommissariat aufgenommen werden. Die betroffenen Bewohner konnten bei Angehörigen untergebracht werden.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell