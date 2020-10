Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: ++Erstmeldung++ Garage nach Explosion zerstört

Zwingenberg (ots)

Aktuell sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Zwingenberger Straße "Im Alten Graben" im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Explosion in einer Garage in dem Wohngebiet. Die Garage wurde wohl komplett zerstört, auch an angrenzenden Häusern soll es zu Sachschaäden gekommen sein. Über verletzte Personen ist aktuell nichts bekannt. Der Einsatzort wir aktuell großräumig abgesperrt.

Es wird nachberichtet.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Tel.: 06151- 9693030

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell