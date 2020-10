Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Neustadt: VW Kleintransporter aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Breuberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15. - 16.10.) brachen Unbekannte in ein Fahrzeug in der Herrnackerstraße ein.

Die Täter brachten eine Seitenscheibe des blauen Kleintransporters zum Bersten und nahmen ein Fernglas aus einer Ablage. Im Anschluss entfernten sie sich mit der Beute in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 200 Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, direkt mit dem Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach, unter der Telefonnummer 06062/953-0 Kontakt aufzunehmen.

