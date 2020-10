Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Einbruchsalarm vertreibt Eindringling

Bad König (ots)

Der Einbruchsalarm in einem Haus in der Straße "Am Römerbrunnen" hat am Donnerstagmittag (15.10) offensichtlich Kriminelle vertrieben. Aus dem Einfamilienhaus wurde nach erster Durchsicht nichts gestohlen. Mit einem Werkzeug brachen die Täter gegen 14.30 Uhr zunächst die Tür zum Souterrain auf. Von dort aus haben sie sich weiter ins Haus vorarbeiten wollen und dabei den Alarm ausgelöst. Der dabei erstandene Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise unter der 060625 / 9530 entgegen.

