POL-DA: Trebur-Astheim: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Trebur-Astheim (ots)

Nachdem Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße am Donnerstag (15.10.) einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen.

Mit Gewalteinwirkung gelangten die Unbekannten, im Zeitraum zwischen 17.30 und 21 Uhr, über die Terrasse ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und suchten nach potenzieller Beute. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen noch geprüft werden. An der Tür entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

