Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht in Darmstadt-Kranichstein: Polizei sucht roten Kleinwagen und Unfallzeugen

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch den 14.10.2020 zwischen 11:50 - 12:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Grundstraße in Kranichstein zu einem Unfall. Beim Ausparken stieß der rote Kleinwagen gegen einen ebenfalls geparkten, blauen Transporter. Nach dem Unfall fuhr der rote Kleinwagen weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die etwas zu dem Unfallhergang oder dem roten Kleinwagen sagen können.

