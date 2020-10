Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Nachtragsmeldung zu "10-Jähriger nach Unfall leicht verletzt/Polizei sucht nach unbekanntem Wagenlenker"

Rüsselsheim (ots)

Nachdem am Montagmittag (12.10.) ein 10-Jähriger bei einem Unfall mit einem unbekannten Wagenlenker in der Löwenstraße leicht verletzt wurde (wir haben berichtet), konnte die Polizei den Fahrer am Folgetag feststellen.

Durch Zeugenhinweise konnten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Dienstagnachmittag (13.10.) den mutmaßlichen 38-jährigen Fahrer in der Löwenstraße antreffen. Er musste die Ordnungshüter im Anschluss für weitere Maßnahmen mit zur Polizeistation begleiten. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4732376

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell