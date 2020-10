Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Beim Abbiegen Unfall gebaut

Polizei nimmt alkoholisierten 64-Jährigen vorläufig fest

Rüsselsheim (ots)

Am Dienstagmittag (13.10.), gegen 14.45 Uhr, ereignete sich auf der Lucas-Cranach-Straße im Bereich der Einmündung zur Adolf-von-Menzel-Straße ein Unfall mit zwei Fahrzeugen.

Hierbei war ein 64-Jähriger mit seinem blauen Opel auf der Lucas-Cranach-Straße in Fahrtrichtung Waldweg unterwegs. Ein 52 Jahre alter Wagenlenker befuhr, ebenfalls mit einem blauen Opel, die Adolf-von-Menzel-Straße und bog nach links in die Lucas-Cranach-Straße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge, kam es Zusammenstoß beider Fahrzeuge, als der 64-Jährige mit seinem Wagen nach rechts in die Adolf-Menzel-Straße fuhr. Offenbar bog er in einem zu großen Bogen ab, weshalb er mit dem blauen Opel im Gegenverkehr zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden im Frontbereich über 1000 Euro. Der 52-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Ordnungshüter rasch, dass der 64-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test zeigte 1,86 Promille an. Er musste die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ob der Alkoholeinfluss des 64-Jährigen ursächlich für den Unfall war, muss im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell