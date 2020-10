Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Mannheim- Sandhofen, BAB 6: Unfallverursacher flüchtig, Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam zu es auf der A 6 zwischen Ludwigshafen und dem Viernheimer Dreieck zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, wobei der Unfallverursacher flüchtig ist. Dieser fuhr an der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen mit sehr geringer Geschwindigkeit auf die Hauptfahrbahn auf, wodurch vier dort fahrende Fahrzeuge abbremsen mussten und miteinander kollidierten. Drei Insassen im Altern von 78, 69 und 36 Jahren wurden hierbei verletzt, welche zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 75.000 EUR. Die Fahrbahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen weißen Nissan Qashqai aus dem Kreis Worms. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Berichterstatterin: POK'in Lahr

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Polizeiautobahnstation Südhessen

Pupinweg 1

64295 Darmstadt

$user.getFirstName() $user.getName()

Telefon: 06151 / 8756-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell