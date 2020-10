Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Beim Vorbeifahren zwei Fahrzeuge beschädigt/ Unfallzeugen gesucht

Lampertheim (ots)

In der Zeit von Samstag (10.10.), 18:00 h bis Sonntag (11.10.), 12:00 beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Hyundai i30 und einen blauen Opel Corsa, die ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Neuschloßstraße, Höhe Hausnummer 15 geparkt waren. An beiden Fahrzeugen wurden linksseitig Lackschäden festgestellt, bei einem der Fahrzeuge wurde zudem der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

