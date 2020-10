Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Körperverletzung

Polizei sucht BMW-Fahrer

Otzberg (ots)

In Lengfeld kam es in der Nacht zum Dienstag (13.10.) zu einer Auseinandersetzung, wobei ein Mann verletzt wurde.

Der 27-Jährige verständigte kurz nach Mitternacht über den Notruf die Polizei. Der Mann gab an, gerade Am Wolfenberg von einem BMW-Fahrer überfallen worden zu sein. Er sei ihn scheinbar grundlos körperlich angegangen und habe ihn am Bein verletzt.

Der 30-35-jährige Angreifer soll circa 1,70 Meter groß und komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Nach dem Angriff soll der Mann in einen dunkelgrauen 5er BMW gestiegen sein. Dessen Scheiben sollen hinten abgedunkelt gewesen sein. An ihm war ein ortsfremdes Kennzeichen befestigt. Der Täter samt Fahrzeug fuhren, so der Verletzte, im Anschluss in Richtung Groß-Umstadt davon.

Für die Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei dringend Zeugen! Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Polizei in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Thomas Muster

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: (06151) 969 2400

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell