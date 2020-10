Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Gernsheim (ots)

Die Handtasche in einem geparkten Renault, rückte am Dienstag (13.10.) "Am Friedhof" in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen Unbekannte im Zeitraum zwischen 9.15 und 9.30 Uhr die Scheibe des roten Wagens ein und entwendeten hierbei, die auf dem Beifahrersitz liegende, Handtasche. Im Anschluss suchten sie das Weite. Neben persönlichen Dokumenten befand sich ein Smartphone der Marke Samsung in der Tasche. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf circa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise werden an die Beamten der Polizeistation in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/93430 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell