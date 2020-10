Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld/ Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Bischofsheim (ots)

Schmuck und Geld erbeuteten Kriminelle am Montag (12.10.) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße.

Unter Gewalteinwirkung gelangten die Unbekannten zwischen 9 und 18.30 Uhr in die Wohnräume des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und suchten nach potenzieller Beute. Neben diversen Schmuckstücken und Geld, entwendeten sie auch zwei Parfums. Daraufhin flüchteten sie unerkannt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 der Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

