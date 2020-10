Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: E-Bike im Wert von über 2000 Euro gestohlen

Viernheim (ots)

Wenige Minuten reichten am Montagmorgen (12.10) aus, um ein über 2000 Euro teures E-Bike der Marke CUBE zu entwenden. Das schwarze Mountainbike mit weißer Schrift wurde um 10.50 Uhr in der Jahnstraße, Ecke Carlo-Mierendorff-Straße an einer Mülltonne abgestellt und mit einem Metallschloss gesichert. Als der Besitzer um kurz nach 11 Uhr weiterfahren wollte, lag lediglich das aufgebrochene Schloss am Abstellplatz und das Rad war verschwunden.

Wegen des Diebstahls suchen Ermittler in Viernheim (DEG) Zeugen, die Hinweise zu der Tat und zum Täter geben können. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06204 / 93770 erreichbar.

