Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Büro/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Mehrere Büroräume eines Baumarktes in der Stettiner Straße gerieten zwischen Samstagnachmittag (10.10.) und Montagmorgen (12.10.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch ein Oberlicht in das Gebäude ein und durchsuchten die Büros anschließend nach Wertgegenständen. Hierbei hebelten sie auch eine Tür auf. Mit dem Versuch einen Tresor aufzubrechen, scheiterten die ungebetenen Besucher allerdings. Ihnen fielen Geld und Spirituosen in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie zudem einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

