Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Nach Streit in Wohnung/Polizei findet Drogen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Wegen eines Streits in einer Wohnung in der Feldbergstraße, wurde am Sonntagvormittag (11.10.) die Polizei verständigt. Nachdem die Wogen zwischen dem jungen Paar von den Ordnungshütern rasch geglättet werden konnten, bemerkten die Polizisten anschließend jedoch deutlichen Marihuanageruch in den Räumlichkeiten.

Im Rahmen einer Durchsuchung fanden sie knapp 80 Gramm Marihuana, einen Joint sowie wenige Gramm Crystal Meth. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt. Das Paar erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

