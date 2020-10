Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Schlägerei auf Parkplatz/Polizei ermittelt

Raunheim (ots)

Zwei 32 und 33 Jahre alte Männer wurden am Samstagmittag (10.10.), gegen 12.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Flörsheimer Straße von zwei Angreifern durch Schläge und Tritte attackiert und hierbei nicht unerheblich verletzt. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die zwei Tatverdächtigen flüchteten anschließend in einem weißen Transporter, in dem sich eine weitere Person befand, vom Tatort in Richtung Stdatmitte. Ein sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Ein Tatverdacht richtet sich nun unter anderem gegen einen 22 Jahre alten Mann. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern derweil an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell