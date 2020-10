Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Gestohlener weißer Mercedes in Polen sichergestellt

Lorsch (ots)

Bereits mehr als 1000 Kilometer waren Diebe gefahren, als am letzten Donnerstagabend (8. 10.) ein in Lorsch gestohlenes Auto in Polen kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle wurde zudem ein 43 Jahre alter Mann festgenommen. Inwieweit er unmittelbar mit dem Diebstahl zu tun hat, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Der weiße Mercedes verschwand zwischen dem 4. und dem 8. Oktober nach einem Einbruchsdiebstahl in der Friedensstraße (wir haben berichtet).

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4728817

