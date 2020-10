Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: "Dunkle Jahreszeit" - Gegen Wohnungseinbruchdiebstahl"/Fünf Informationsstände der Polizei-Facebook-Chat mit Fachberater

Bild-Infos

Download

Südhessen (ots)

Unter dem Motto "Dunkle Jahreszeit" - Gegen Wohnungseinbruchdiebstahl", werden die Fachberater der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen in der Zeit vom 19.10.2020 bis 29.10.2020 wieder auf Rundreise gehen und interessierten Bürgerinnen und Bürgern wertvolle Tipps geben, wie sie sich vor Einbrüchen und anderer Kriminalität schützen können.

Insbesondere nun im Herbst, wenn die Tage kürzer werden und es schon am späten Nachmittag anfängt zu dämmern, wittern Kriminelle ihre Chance zum Wohnungseinbruch! Der Polizei ist dieses jährlich wiederkehrende Phänomen ein Dorn im Auge.

An unterschiedlichen Örtlichkeiten in Südhessen bauen die Beamtinnen und Beamten ihre Informationsstände auf und bieten Interessierten damit direkt in ihrer Region eine persönliche Beratung. So wird beispielsweise anhand von Exponaten gezeigt, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann. Daneben geben die Experten aber auch Verhaltensratschläge mit auf den Weg.

Die Beratung der Polizei ist kostenlos und unverbindlich. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren!

Die Fachberater machen wie folgt Station:

Montag, 19.10.2020, 15.00-18.00 Uhr Reinheim, Einkaufszentrum, Darmstädter Straße 62-66

Mittwoch, 21.10.2020, 15.00-19.00 Uhr Bensheim, OBI-Baumarkt, Berliner Ring 100

Montag, 26.10.2020, 15.00-18.00 Uhr Michelstadt, REWE-Markt, Walther-Rathenau-Allee 24

Mittwoch, 28.10.2020, 15.00-18.00 Uhr Darmstadt, Bauhaus-Parkplatz, Otto-Röhm-Straße 50

Donnerstag, 29.10.2020, 15.00-18.00 Uhr Rüsselsheim-Bauschheim, Globus-Markt, Am Steinmarkt 1

Im Rahmen der Informationsveranstaltungen in Reinheim und Bensheim finden zusätzlich Fahrradcodierungen der Polizei statt. In beiden Fällen wird für eine bessere Planbarkeit um telefonische Voranmeldung unter 06154/6330-0 (Polizeistation Ober-Ramstadt) bzw. 06251/8468-29 (Polizeistation Bensheim) gebeten.

Darüber hinaus bietet das Polizeipräsidium Südhessen am Sonntag, 25. Oktober 2020, zwischen 15.30 und 17.00 Uhr, einen Facebook-Livechat mit einem Fachberater für Einbruchschutz an. Das Team "Soziale Medien" des Polizeipräsidiums würde sich über eine rege Teilnahme und viele Fragen zum Thema Einbruchschutz oder auch allgemein zum Job des Fachberaters sehr freuen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell