Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Kriminelle gehen leer aus

Zeugen nach versuchtem Autoaufbruch gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Ein grauer BMW geriet am Samstag (10.10.) auf einem Parkplatz in der Hahner Straße in das Visier Krimineller.

Zwischen 16 und 18.20 Uhr versuchten die Unbekannten offenbar durch Gewalteinwirkung an den Innenraum des Wagens zu gelangen. Die Scheibe hielt dem Aufbruchsversuch stand. Dennoch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Daraufhin sollen die Unbekannten mit zwei Fahrzeugen geflüchtet sein. Eines der Fahrzeuge soll Gelb oder Orange gewesen sein.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum beschriebenen Wagen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

