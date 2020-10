Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach-Zotzenbach: Rucksack aus Smart Fortwo gestohlen

Rimbach (ots)

Ein im Auto zurückgelassener Rucksack war am Freitag (9.10) im Visier von Kriminellen. Mit dem braunen Lederrucksack wurden Personaldokumente sowie eine Geldbörse mit 135 Euro gestohlen. Um an die Beute zu gelangen, schlugen die Täter zwischen 13.45 Uhr und 15.20 Uhr die Beifahrerscheibe eines weißen Smart Fortwo ein. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz neben dem Friedhof in der Hainbuchenstraße im Ortsteil Zotzenbach.

Wer Hinweise zu der Tat und den Tätern geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

