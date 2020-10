Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Bieberau. Parkendes Fahrzeug beschädigt

Zeugen gesucht

Darmstadt-Dieburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 09.10.2020 gegen 23 Uhr, bis Samstag, den 10.10.2020 gegen 09:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Haslochberg" in 64401 Groß-Bieberau. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug befuhr die Straße "Am Haslochberg" und beschädigte in Höhe der Hausnummer 15 einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Seat. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. 3000,- EUR.

Aufgrund einer Baustelle war die B38 zu dieser Zeit in Fahrtrichtung Brensbach vollständig gesperrt, sodass die Straße "Am Haslochberg" von vielen Verkehrsteilnehmern als Umleitung genutzt wurde.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der PSt. Ober-Ramstadt unter 06154 / 6330 - 0 zu melden.

