POL-DVS: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit Pferdeanhänger auf der BAB 67

Gemarkung Büttelborn - Am Samstagvormittag (10.10.2020) kam es gegen 10:30 Uhr auf der Autobahn 67 zwischen der Anschlussstelle Büttelborn und dem Darmstädter Dreieck in südliche Fahrtrichtung zu einem Unfall.

Ein 23-jähriger Fahrer aus Groß-Gerau verursachte mit seinem VW beim Auffahren auf die Autobahn einen Unfall kurz nach der Zufahrt der AS Büttelborn. Dabei kollidierte er beim Spurwechsel mit einem auf der linken Spur fahrenden PKW BMW und beim anschließenden Ausweichmanöver mit einem Transporter samt Pferdeanhänger auf der rechten Spur. Die beiden Kinder in dem BMW im Alter von 3 und 6 Jahren aus dem Kreis Bonn wurden vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ansonsten wurde glücklicherweise niemand verletzt. Auch die zwei Pferde in dem Anhänger kamen leicht traumatisiert mit einem Schock davon.

Aufgrund von Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn der A 67 mit begleitender Rundfunkwarnmeldung bis 11:00 Uhr komplett und bis 12:00 Uhr teilweise gesperrt werden.

Mehrere Rettungswagen und die FFW Groß-Gerau waren eingesetzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000,- Euro.

