Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Rollgerüst vom Firmengelände gestohlen

Michelstadt (ots)

Ein komplettes Rollgerüst mit den Maßen 4,50 Meter auf 2,50 Meter wurde zwischen Donnerstag (5.10), 15 Uhr und Freitagmorgen (9.10), 10 Uhr von einem Firmengelände in der Relystraße gestohlen. Die Diebe haben hierfür den etwa zwei Meter hohen Zaun überwunden. Das in Einzelteilen zerlegte Gerüst haben sie vermutlich mit Hilfsmittel über die Umzäunung der Firma, die in der Sackgasse der Relystraße ihren Sitz hat, gehoben. Der Schaden liegt bei etwa 600 Euro.

Die Polizei (DEG) in Erbach sucht in dem Fall Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Telefon: 06062 / 9530.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell