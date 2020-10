Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: +++Nachtragsmeldung+++Nach Großbrand in Warenlager/Ermittler vermuten technische Ursache-Rund 5.000.000 Euro Schaden

Groß-Gerau (ots)

Nach dem Großbrand eines Warenlagers im Wasserweg am vergangenen Freitag (02.10) (wir haben berichtet), untersuchten Brandermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei, unterstützt von Brandsachverständigen des Hessischen Landeskriminalamts, am Donnerstag (08.10.) den Brandort. Dies war aufgrund akuter Einsturzgefahr des Gebäudes in den Tagen zuvor noch nicht möglich.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten keine Hinweise auf Fremdeinwirkung festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei gehen aufgrund der Spurenlage derzeit von einer technischen Ursache aus, welche zum Ausbruch des Feuers geführt haben dürfte.

Bei dem Großbrand entstand nach bisherigem Ermittlungsstand ein Schaden von rund 5.000.000 Euro.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4723859 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4723820

