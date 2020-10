Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weißer Kastenwagen gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Fahrzeugdiebstahl am Mittwochnachmittag (7.10.) in Eberstadt.

Die Besitzerin des Fahrzeugs stellte den weißen Renault gegen 15 Uhr am Straßenrand in der Heidelberger Landstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt waren die polnischen Kennzeichen RSA-47945 am Wagen angebracht. Kurz nach 18 Uhr stellte sie fest, dass das Auto nicht mehr dort stand.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Thomas Muster

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: (06151) 969 2400

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell