POL-DA: Darmstadt: Fliehender Verdächtiger festgenommen

Beamte nahmen am Mittwochnachmittag (07.10.) einen jungen Mann nach einem mutmaßlichen Drogengeschäft in der Innenstadt fest.

Die Zivilbeamten beobachteten den 16-Jährigen, wie er, in Begleitung einer weiteren Person, am Kapellplatz an seiner Bauchtasche hantierte. Als sie ihn kontrollieren wollten, ergriff er die Flucht. Doch die Polizisten blieben dran, und konnten den Jugendlichen in der Pädagogstraße stellen.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung konnten am Kapellplatz circa 20g Haschisch sowie zwei abgepackte Verkaufseinheiten Marihuana festgestellt werden. In wie weit die Drogen dem Festgenommenen zugeordnet werden können, müssen nun die Ermittlungen zeigen.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels eingeleitet.

