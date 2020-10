Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Vandalismus im Sportpark/4000 Euro Schaden

Groß-Gerau (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (07.10.) und Donnerstagmorgen (08.10.), in die Umkleideräume am Sportpark im Europaring in Dornberg ein.

Aus Gitterboxen entnahmen die Vandalen anschließend weiße Rasenmarkierungsfarbe und schmierten den Inhalt eines Kanisters an Wände und Boden. Zudem wurde die Farbe auch auf die außen gelegene Tartanbahn und über eine Tischtennisplatte geschüttet. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 4000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

