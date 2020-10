Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Einbrecher klauen weißen Mercedes (HP-B 1207)

Lorsch (ots)

Nach einem Einbruch in der Friedensstraße, Ecke Richard-Wagner-Straße, wurde ein weißer Mercedes C 220 mit dem amtlichen Kennzeichen HP-B 1207 gestohlen. Weil das komplette Haus von den Tätern durchwühlt wurde, konnte bei der ersten Durchsicht noch nicht gesagt werden, was die Täter zusätzlich zu dem Auto, dass mit dem Originalschlüssel gefahren wird, gestohlen haben. Die böse Überraschung entdeckten die Hausbewohner nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub am Donnerstagmorgen (8.10). Der Tatzeitraum liegt bis zum letzten Sonntag (4.10), 10 Uhr zurück.

Um auf die Spur der Täter zu kommen, hat die Polizei über mehrere Stunden nach Spuren im Haus gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 7060 mit den Ermittlern des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

