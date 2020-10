Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Vielbrunn: Einbrecher im Hegweg

Kripo sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Ein Haus in Feldrandlage hat am Mittwochabend (7.10) Kriminelle angelockt. Die Täter brachen zwischen 20 Uhr und 22 Uhr in das Wohnhaus im Hegweg ein und flüchteten mit Schmuck, Münzen und Geld im Wert von etwa 1000 Euro. Zum Zeitpunkt der Tat waren die Bewohner nicht zu Hause. Die Unbekannten versuchten zunächst erfolglos zwei Türen aufzubrechen. Der Einbruch erfolgte letztendlich durch ein Fenster.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hat die Ermittlungen zu diesem Fall übernommen und nimmt Hinweise entgegen. Telefon: 06062 / 9530.

