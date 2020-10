Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis - Michelstadt (ots)

Am Mittwoch (07.10.) zwischen 14:00 und 14:20 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz eines Supermarkts in der Walther-Rathenau-Allee in Michelstadt zu einer Unfallflucht. Die Geschädigte, eine 26-Jährige Michelstädterin parkte ihren weißen Mitsubishi ASX in dritter Reihe vor dem Einkaufsmarkt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie Beschädigungen am hinteren Teil ihres Fahrzeugs fest. Zum Unfallverursachenden Fahrzeug konnten keine Hinweise erlangt werden. Den Schaden am Fahrzeug der Michelstädterin beziffert die Polizei auf etwa 3.500,- EUR. Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

