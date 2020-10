Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Michelstadt (ots)

Am Mittwoch, den 07.Oktober, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Georg-Glenz-Straße in Michelstadt zu einem Unfall zwischen einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer und dem, am Fahrbahnrand geparkten, VW Golf eines Michelstädters. Der VW wurde hierbei am vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Anschließend entfernte sich der/die Unfallverursacher/-in mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle. Nach Angaben eines Anwohners wurde ihm der Unfall durch eine aktuell noch unbekannte Zeugin gemeldet. Die Polizei sucht die Unfallzeugin, oder Personen, die einen Hinweis zum Verkehrsunfall geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Erbach, Tel. 06062/953-0, entgegen.

