Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Von Unfallstelle geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

In der Zeit vom 06.10.2020, 18:00 Uhr - 07.10.2020, 09:00 Uhr, kam es in der Walther-Rathenau-Allee in Michelstadt zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hier wurde ein geparkter schwarzer Opel angefahren.

Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit ohne den Unfall bei der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer hat etwas gesehen oder kann etwas zum Sachverhalt beitragen?

Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Erbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell