Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: B 38

Schwerer Unfall sorgt für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr

Roßdorf (ots)

Am Mittwoch, den 07. Oktober kam es gegen 07 Uhr auf der Bundesstraße 38 zwischen Zeilhard und Roßdorf zu einem Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen und mehreren Verletzten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 20-jähriger Nieder-Ramstädter mit seinem Sprinter die Bundesstraße 38 von Zeilhard in Richtung Roßdorf. Kurz vor der Kreuzung zur Dieburger Straße (Landesstraße 3115) fuhr er auf die an der roten Ampel wartenden Fahrzeuge auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW einer 59-Jährigen aus Roßdorf durch den Gegenverkehr in die Böschung geschleudert. Im Anschluss fuhr der Sprinter auf den nächsten wartenden PKW einer 58-jährigen Reinheimerin auf, schob diesen auf den PKW eines 39-Jährigen aus Groß-Zimmern und auf den PKW eines 44-Jährigen aus Otzberg.

Für die Versorgung der Verletzten waren vier Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt, sowie die Feuerwehr Roßdorf. Vier Unfallbeteilige wurden leichtverletzt in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Der Sachschaden beträgt mindestens 75.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 38 zwischen der Einmündung Erbacher Straße und der Kreuzung Dieburger Straße (Landesstraße 3115) für etwa 2 Stunden teilweise voll gesperrt werden. Die Dieburger Straße war ebenfalls zeitweise voll gesperrt.

Berichterstatter: PHK Niebauer

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Ober-Ramstadt

Brückengasse 2

64372 Ober-Ramstadt



Tel. 06154 6330-0

pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell