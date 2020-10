Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Farbschmiererei an Sporthalle

Polizei nimmt 14-Jährigen vorläufig fest

Babenhausen (ots)

Nach gemeldeten Farbschmierereien an einer Sporthalle in der Bürgermeister-Willand-Straße, konnte die Polizei am Dienstagabend (6.10.) im Zuge der Fahndung einen 14-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Zeugen alarmierten gegen 19.15 Uhr die Polizei und teilten den Sachverhalt mit. An der dortigen Turnhalle sollen mehrere Jugendliche eine Wand mit Farbe beschmiert haben. Sofort begab sich eine Streife der Polizei in Dieburg zum Einsatzort und stellte dort mehrere Personen, offenbar Jugendliche, fest. Bei Erblicken der Streife flüchteten diese in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 14-jähriger Tatverdächtiger von den Ordnungshütern gestoppt und festgenommen werden. Dieser wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Ersten Schätzungen zufolge, beläuft sich der Schaden an der Halle auf rund 1000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/96560 Kontakt aufzunehmen.

