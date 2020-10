Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Bickenbach (ots)

Nachdem ein Einfamilienhaus in der Hügelstraße in das Visier von Kriminellen rückte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Einbruch wurde am Dienstagabend (6.10.) der Polizei gemeldet und kann bis zum Dienstag, den 22. September, zurückliegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und hielten Ausschau nach möglicher Beute. Neben einer Lesebrille entwendeten sie unter anderem mehrere Hundert Euro an Bargeld. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

