Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Bewohnerin ertappt Einbrecher

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein Wohnhaus in der Mierendorffstraße geriet in der Nacht zum Dienstag (06.10.), gegen 1.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen.

Der Täter verschaffte sich zunächst Zugang auf das Grundstück und betrat eine dortige Gartenhütte. Als er sich anschließend zur Terrassentür des Hauses begab, bemerkte ihn die Bewohnerin. Der Unbekannte flüchtete daraufhin sofort vom Tatort. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen.

Der Flüchtige ist Mitte 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hat dunkle, kurze Haare sowie einen dunklen, kurzgeschorenen Vollbart. Der Mann trug bei der Tat dunkle Kleidung und hat laut Angaben der Zeugin ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

