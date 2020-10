Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Apfelhäcksler und Alkohol entwendet

Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots)

Ein Gartengrundstück "Am Schaubacher Berg" rückte am Montagmittag (5.10.) in das Visier Krimineller.

Unter Einwirkung von Gewalt, verschafften sich die Unbekannten zwischen 14.15 und 17 Uhr Zutritt zum Garten. Offenbar hielten sie in einer Scheune und einer Gartenhütte Ausschau nach möglicher Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie neben Alkohol, auch Werkzeug und einen Apfelhäcksler. Wie sie ihre Beute abtransportieren konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell