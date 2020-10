Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Geld aus Hähnchenwagen gestohlen

Viernheim (ots)

Aus einem Hähnchenverkaufsanhänger haben Diebe das Wechselgeld gestohlen. Die Täter nutzten das letzte Wochenende und brachen zwischen Samstagmittag (3.10) und Sonntagmittag (4.10) die Tür des Wagens auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Heidelberger Straße, zwischen dem Ilvesheimer Weg und der Wallstadter Straße, auf. Wer Hinweise zu der Tat und vor allem zu den Tätern geben kann, wendet sich bitte unter der 06204 / 93770 an die Ermittler in Viernheim.

