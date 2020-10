Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Nach Auseinandersetzung in Obdachlosenheim/71-Jähriger verstorben

Büttelborn (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in einem Obdachlosenheim in der Mainzer Straße am 19. September (wir haben berichtet), ist der von seinem Kontrahenten durch Messerstiche schwer verletzte 71 jahre alte Mann am Sonntag (04.10.) in einem Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei dauern derweil an.

Gegen den 36 Jahre alten Tatverdächtigen wurde nach der Tat die Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.

Hinweis an die Medienvertreter: Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4711195

